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النيابة تصرح بدفن جثة متوفى من تشكيل عصابى للتنقيب عن الآثار فى قنا

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النيابة تصرح بدفن جثة متوفى من تشكيل عصابى للتنقيب عن الآثار فى قنا النيابة تصرح بدفن جثة متوفى من تشكيل عصابى للتنقيب عن الآثار فى قنا
صرح المستشار الحسن فنجرى مدير نيابة الوقف بدفن جثة متوفى من أفراد تشكيل عصابى للتنقيب عن الآثار بأحد المنازل فى مدينه الوقف بمحافظة قنا، وذلك بعد ورود التحريات التى أكدت عدم وجود شبهه جنائية فى الوفاة.
>وأفادت التحريات أن المجنى عليه لقى مصرعه نتيجة سقوط كميات من الحجارة والحصى فى حفرة كان قد حفرها بمساعدة آخرين، فى محاولة للتنقيب عن الآثار بمنزل قديم فى مدينه الوقف.

كان عامل لقى مصرعه أمس أثناء محاولة التنقيب عن الآثار، بمساعدة آخرين، بمنزل بمدينه الوقف و تم القبض على باقى المتهمين وجارى التحقيق معهم.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير الأمن إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث، يفيد تمكن قوة امنيه برئاسة النقيب مصطفي دياب واشراف العقيد ابراهيم سليمان من ضبط تشكيل عصابي اثناء محاولتهم التنقيب عن الاثار بمنزل ملك بركات س ح عامل بمدينه الوقف بمساعدة 3 اخرين وافادت الأجهزة الامنيه ان احد افراد التشكيل لقي مصرعه ويدعي "عطيتو م ع" اثناء عمليه التنقيب بعد سقوط الحجارة والخصي عليه مما أودى بحياته، جاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

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مصر 365