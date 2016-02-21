ضبط طبيب صيدلى بالمطار حاول تهريب 350 قرص ترامادول وتامول إلى جدة

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح، من ضبط طبيب صيدلى مصرى حاولى تهريب 350 قرص ترامادول وتامول المخدر إلى جدة.

وصرح مصدر أمنى بالمطار انه أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة رحلة جدة مصر للطيران رقم 669، اشتبه رجال التأمين فى الراكب المصرى ويعمل طبيب صيدلى وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على 350 قرص من الترامادول وتامول المخدر، حاول اخفاؤهم داخل عبوات أدوية غير محظورة مثل كونجستال وبنادول وغيرهم حيث تم ضبطه.

وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الراكب.



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