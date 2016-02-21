أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط طبيب صيدلى بالمطار حاول تهريب 350 قرص ترامادول وتامول إلى جدة

Google+ Print
ضبط طبيب صيدلى بالمطار حاول تهريب 350 قرص ترامادول وتامول إلى جدة ضبط طبيب صيدلى بالمطار حاول تهريب 350 قرص ترامادول وتامول إلى جدة
تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح، من ضبط طبيب صيدلى مصرى حاولى تهريب 350 قرص ترامادول وتامول المخدر إلى جدة.

وصرح مصدر أمنى بالمطار انه أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة رحلة جدة للطيران رقم 669، اشتبه رجال التأمين فى الراكب المصرى ويعمل طبيب صيدلى وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على 350 قرص من الترامادول وتامول المخدر، حاول اخفاؤهم داخل عبوات أدوية غير محظورة مثل كونجستال وبنادول وغيرهم حيث تم ضبطه.

وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الراكب.

اقراص-مخدره-(1)

اقراص-مخدره-(2)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا