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مركز جديد لحضّانات الأطفال المبتسرين بمستشفى الفيوم العام

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مركز جديد لحضّانات الأطفال المبتسرين بمستشفى الفيوم العام مركز جديد لحضّانات الأطفال المبتسرين بمستشفى الفيوم العام
أصدر المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم تكليفات لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة بسرعة تجهيز مركز جديد للحضّانات بمستشفى الفيوم العام، فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع.

وأكد محافظ الفيوم انه تم الاتفاق على توريد 5 حضّانات جديدة للأطفال المبتسرين بمستشفى الفيوم العام، وقام رجل الأعمال ماهر محمد على بالتبرع بمبلغ 50 ألف جنيه كنوع من المشاركة المجتمعية لشراء الحضّانات المتعاقد عليها مع الهيئة، ليتم الإسناد فوراً للشركة القائمة بالتنفيذ.

وأشار المحافظ أن المحافظة لا تألو جهداً فى التخفيف عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل والارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية بتطوير المستشفيات والوحدات الصحية القائمة وإنشاء أخرى جديدة، مشيراً أنه يجرى دراسة تخصيص قسم كامل لحضّانات الأطفال المبتسرين بمستشفى يوسف الصديق الجديد بعد الانتهاء من المقايسة التقديرية، لرفع العبء عن كاهل مواطنى الفيوم واستيعاب جميع الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة.

وذكر المحافظ انه تم افتتاح مركز حضّانات جديد بمستشفى الفيوم العام منذ نحو ثلاثة أشهر وتزويده بنحو 10 حضّانات جديدة للتيسير على المواطنين.

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مصر 365