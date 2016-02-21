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حبس 7أمناء شرطة 15يومًا احتياطيًا لاتهامهم بالتحريض ضد جهة عملهم

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حبس 7أمناء شرطة 15يومًا احتياطيًا لاتهامهم بالتحريض ضد جهة عملهم حبس 7أمناء شرطة 15يومًا احتياطيًا لاتهامهم بالتحريض ضد جهة عملهم

حبس 7 ظباط – أرشيفية

أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بحبس 7 أمناء شرطة، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، وذلك لاتهامهم بتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على الإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم وتحريض المواطنين ضدها.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمناء الشرطة المتهمين، ارتكابهم لجرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة “جهاز الشرطة” والإضرار بها.

وكان المتهمون قد القي القبض عليهم في وقت سابق، بعدما توافرت الأدلة على قيامهم بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون، في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة.

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