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الرياح تتسبب فى شل حركة الأهالى بشمال سيناء

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الرياح تتسبب فى شل حركة الأهالى بشمال سيناء الرياح تتسبب فى شل حركة الأهالى بشمال سيناء
تسببت موجة الرياح العاتية التى تعرضت لها محافظة شمال سيناء منذ ظهر اليوم فى شل حركة الحياة بمختلف أنحاء المحافظة، والتزم الأهالى منازلهم وخلت الشوارع من المارة وتراجعت حركة المسافرين على طريق العريش القنطرة الدولى وطرق وسط سيناء، كما توقفت حركة ابحار مراكب الصيد من ميناء العريش البحرى.

وقال مصدر بغرفة عمليات شمال سيناء، إنه تم إعلان حالة الطوارئ بمختلف غرف عمليات مجالس المدن، والمستشفيات ومواقع رصد السيول بوسط سيناء.

من جانبهم قال أهالى إن أمطارا خفيفة بدأت فى السقوط مساء اليوم على المحافظة وسبقتها هبوب رياح باردة محملة بالأتربة.

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