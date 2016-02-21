محافظ كفر الشيخ: رفع كفاءة الطرق وإزالة المطبات العشوائية بالمحافظة

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، إنه تم استحداث مشروع الرصف، ومشروع الحملة، وإدارة الدعاية والإعلانات ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة عدد من المشروعات التمويلية بالمحافظة، قائلا من يحب مصر يبنى مصر وعام 2016 السنة الذهبية بكفر الشيخ.>جاء ذلك خلال لقاء المحافظ عددا من رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة لمناقشة الخطة الاستثمارية 2015/2016 بقطاعات الرصف والكهرباء وتحسين البيئة تدعيم الوحدات المحلية .

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم ترميم ورفع كفاءة الطرق والبدء هذا الأسبوع برفع وإزالة المطبات العشوائية، وتحسين المرافق والخدمات للمواطنين بدائرة المحافظة، مضيفا أنه سيتم متابعة حل مشاكل المحافظة، ومتابعة نسب ومدة تنفيذ المشروعات من خلال جدول زمنى للانتهاء من هذه الأعمال .

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>وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم عمل مراكز تكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، على أن يتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر، وشدد على سرعة إنهاء استعدادات الصيف القادم بمدينة مصيف بلطيم، مع توحيد ألوان الشوارع وزيادة الإضاءة وزراعة الأشجار، قائلا: ”أنا عاوز مصيف بلطيم يكون مارسيليا، عاوز مصيف بلطيم يعود لسابق عهده كأحسن مصيف فى مصر".



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