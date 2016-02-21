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السولية يوجه رسالة إلى لاعب الإسماعيلي

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السولية يوجه رسالة إلى لاعب الإسماعيلي السولية يوجه رسالة إلى لاعب الإسماعيلي

حرص عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي على الشد من أزر محمود عبد العزيز لاعب وسط الإسماعيلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض محمود عبد العزيز للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، للمرة الثانية خلال أقل من عام. مرة أولى كانت أمام الأهلي في أبريل من العام الماضي. والآن يتعرض لنفس الإصابة ولكن خلال مران الإسماعيلي. (طالع التفاصيل)

ونشر السولية صورة تجمعه مع محمود عبد العزيز على صفحته الرسمية على (انستجرام). وكتب لاعب الإسماعيلي السابق: "ألف سلامة عليك يا صاحبي ربنا يقومك بالسلامة".

وأضاف "بالصبر والإرادة هترجع أحسن من الأول".

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