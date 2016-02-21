بعد تكريمه من «نورت مصر».. حمادة هلال: أتمنى تقديم أغنية لإسكندرية

كرمت حملة نورت مصر برئاسة الكاتب الصحفي قدري الحجار، المطرب ‘‘حمادة هلال’’ في قاعة طيبة بهيلتون جرين بلازا بالإسكندرية، بحضور اللواء أحمد حمدي نائب رئيس هئية تنشيط السياحة وعزة إبراهيم وكيل وزارة السياحة بمحافظة الإسكندرية ومحمد أدم الخبير السياحي والأمين العام للحملة.

أكد حمادة هلال أنه سعيد بالتكريم و خاصة أنه من قبل حملة معنية بالسياحة المصرية، لأن الإسكندرية أول محافظة استقبلته في أول حياته الفنية، حيث كان يصور هناك مسلسل “بدارة” مع الراحلة معالي زايد، ثم شهدت تصوير فيلمه عيال حبيبة هناك أيضًا، وأعلن أنه يتمنى أن يكون له أغنية عن الإسكندرية مثل المطربين الذين غنوا لها أمثال فيروز، علي الحجار، هاني شاكر، مصطفي قمر وغيرهم، بالإضافة إلى أن السياحة ركن مهم جدًا من أركان الاقتصاد، مضيفًا أن الفن يعد داعم قوي للسياحة.

وأشار «هلال»، أنه على استعداد لتقديم سلسلة حفلات في كل محافظات مصر كما حدث ذلك مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم لإحدى الشركات ولاقت إقبال كبير.

من جهة أخرى أكد «هلال» أن أمنية حياته منذ الصغر هو أن يكون مطرب و يقدم أغاني تحمل رسالة وذلك رغم صغر سنه، حيث كان مثله الأعل هو المطرب محمد فوزي والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وأضاف قائلًا:‘‘ أول أعمالي أظهرت بعض الأماكن التي تروج للسياحة كانت أغنية ”دايمًا دموع” و هي فكرة المخرج والمصور السينمائي محسن أحمد و الذي كان له رؤية مهمة.

أما اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة التنشيط السياحي قال:‘‘ استغلال الفن في الترويج للسياحة أمر طبيعي في كل بلاد العالم وفي مصر نجد أن معظم الفنانين والمطربين يضعون أنفسهم تحت تصرف وزارة السياحة دون أجر أو مطالب، وخصوصًا إذا كان الأمر يرتبط بالتسويق السياحي لمصر في تلك الظروف التي نعيشها حاليًا.

وأضاف «حمدي»، في الماضي القريب كانت السياحة تقدم للاقتصاد المصري حوالي 14 مليار دولار وكان معدل الانفاق الأجنبي عالي جدًا، وكل ذلك اختلف الآن ونبحث عن حلول سريعة للعودة إلى مكاننا الطبيعي على خريطة السياحة العالمية، ومن أهم تلك الحلول كان الاستفادة بالفن والفنانين في إقامة الحفلات وكافة الأعمال الفنية من سينما ومسرح وتليفزيون لارسال رسالة للعالم بأن مصر مازالت بلد الأمن والأمان.

وقال الخبير السياحي، محمد آدم الأمين العام لحملة نورت مصر: الإسكندرية جاذبة للسياحة العربية بشكل كبير بسبب الفنون المقدمة في المدينة من مسرحيات وحفلات وفعاليات فنية، وكثيرًا ما روجت مسرحيات لكبار النجوم للسياحة في الإسكندرية دون أن تشعر بسبب استقطابها للجماهير من الوطن العربي والقاهرة أيضًا.

وطالب قدري الحجار رئيس الحملة، من وزارة السياحة أن تخاطب رئيس الوزراء ووزير المالية باعفاء الأعمال الدرامية والسينمائية أوالأغاني المصورة على طريقة الفيديو كليب من الرسوم التي تفرض عليهم أثناء التصوير في هذه الأماكن حتى تخرج صورة مصر بشكل مشرف كما في الأعمال التركية، والتي ساهمت في دعم السياحة التركية من خلال هذه الأعمال ولا نظهر الصورة السيئة التي قدمت في الأعمال الفنية في الفترة الأخيرة

وأشار «الحجار»، أن حملة نورت مصر ستستمر في تكريم نجم محبوب كل شهر، بالإضافة إلى إقامة مجموعة من الحفلات في جميع ربوع مصر خلال الفترة القادمة.