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لمرضى فيروس A الكبدى.. كل المكرونة مسلوقة وابعد عن المحفوظ والمعلب

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لمرضى فيروس A الكبدى.. كل المكرونة مسلوقة وابعد عن المحفوظ والمعلب لمرضى فيروس A الكبدى.. كل المكرونة مسلوقة وابعد عن المحفوظ والمعلب
مرضى الكبد يعانون كثيرًا مع نوعيات الطعام التى تتلاءم ومرضهم، وينصح الأطباء على الدوام بضرورة أن يتبع مريض الكبد من أية فئة لنظام غذائى محكم وسليم وصحى، يساعده على التخلص من مرضه وتخفيف أعراضه.

وأكدت الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة أن النظام الغذائى للمريض بفيروس A الكبدى على الخصوص يساعده كثير، وهو يصيب الفرد نتيجة تناوله طعام ملوث أو شرب مياه ملوثة، أو نتيجة لتلوث اليدين وذلك لوجود الفيروس فى فضلات الشخص المصاب لذلك تعتبر الحمامات العامة أكثر الأماكن عرضة للعدوى والتى لا تنتقل عن طريق نقل الدم كما فى B وC.

وأوضحت أخصائية السمنة حديثها أن الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس A الكبدى، وبشكل عام يعانى المصاب به من فقدان قوى للشهية، والقىء المستمر، وزيادة نسبة الصفراء.

* تناول خمس وجبات فى أوقات مختلفة لتجنب فقدان الشهية.
>*اتباع نظام متوازن يحوى جميع العناصر الغذائية والأملاح المعدنية المفيدة للجسم.
>*الاهتمام بتناول النشويات كالأرز والمكرونة والبطاطس ويفضل تناولها مسلوقة.
>*احتواء وجبة الإفطار على عسل نحل أو مربى لتعويض النقص فى نسب السكريات.
>*تناول اللحوم غير الدسمة وبحيث تكون مسلوقة أو مشوية ويفضل تناول الدجاج والبتلو والأرانب.
>*الاكثار من تناول السوائل خاصة العصائر الطازجة وليست الجاهزة
>*الابتعاد عن الأطعمة المحفوظة والمعلبة

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مصر 365