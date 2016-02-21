صيدلي يهرب 350 قرصًا مخدرًا إلى جدة داخل عبوات أدوية بالمطار

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، من ضبط طبيب صيدلي مصري حاولي تهريب 350 قرصًا ‘‘ترامادول وتامول’’ المخدر إلى جدة.

وصرح مصدر أمني بالمطار أنه أثناء إتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة رحلة جدة مصر للطيران رقم 669، اشتبه رجال التأمين في الراكب المصري ويعمل طبيب صيدلي، وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على 350 قرص من ‘‘الترامادول وتامول’’ المخدر، حاول أخفاها داخل عبوات أدوية غير محظورة كونجستال وبنادول وغيرهم حيث تم ضبطه.

وأمر اللواء فهمي مجاهد مدير أمن مطار القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب.