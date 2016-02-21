أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صيدلي يهرب 350 قرصًا مخدرًا إلى جدة داخل عبوات أدوية بالمطار

Google+ Print
صيدلي يهرب 350 قرصًا مخدرًا إلى جدة داخل عبوات أدوية بالمطار صيدلي يهرب 350 قرصًا مخدرًا إلى جدة داخل عبوات أدوية بالمطار

 

الأدوية المضبوطة

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، من ضبط طبيب صيدلي مصري حاولي تهريب 350 قرصًا ‘‘ترامادول وتامول’’ المخدر إلى جدة.

وصرح مصدر أمني بالمطار أنه أثناء إتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة رحلة جدة للطيران رقم 669، اشتبه رجال التأمين في الراكب المصري ويعمل طبيب صيدلي، وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على 350 قرص من ‘‘الترامادول وتامول’’ المخدر، حاول أخفاها داخل عبوات أدوية غير محظورة كونجستال وبنادول وغيرهم حيث تم ضبطه.

وأمر اللواء فهمي مجاهد مدير أمن مطار القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا