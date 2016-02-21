سفير مصر بالتشيك يفتتح معرض براج السياحي 2016

افتتح السفير عبد الرحمن صلاح، سفير مصر في التشيك، والمستشار السياحي، محمد دسوقي، الجناح المصري المشارك في معرض «براج السياحي 2016 HOLIDAY WORLD»، والذي يقام خلال الفترة 18-21 فبراير 2016.

ويعتبر معرض براج السياحي أكبر معرض مهني وجماهيري في جمهورية التشيك، يقام سنويًا على مساحة 18800 متر مربع، ويشارك في هذا المعرض نحو 659 عارض من 46 دولة مختلفة، ويبلغ عدد زائريه 31000 زائر منهم 7465 من متخذي وصانعي القرار في السوق السياحي التشيكي، ولهذا يحظى المعرض بتغطية إعلامية واسعة من قبل 634 من ممثلي وسائل الإعلام.

وتشارك السفارة المصرية والمكتب السياحي بالمعرض بجناح يضم ممثلين عن العديد من شركات الطيران مثل مصر للطيران وشركة AIR CAIRO، وذلك علاوة على منظمي الرحلات من التشيك وشركات السياحة والفنادق المصرية. وتقام العديد من الفعاليات والأنشطة في الجناح المصري مثل عروض الفلكلور المصري وتقديم المأكولات المصرية، بالإضافة إلى الحرف والمنتجات المصرية.

وشهد الجناح المصري إعلان انطلاق الحملة الدولية في سوق التشيك والتي تهدف إلى التأكيد على الصورة الذهنية لمصر كمقصد سياحي أمن وفريد، وسوف تركز الحملة على استعمال الإعلانات الخارجية في الشوارع الرئيسية والميادين، ومحطات المترو، وعلاوة على التسويق الإلكتروني على مواقع الإنترنت الشهيرة.

وتم الإعلان عن زيادة عدد رحلات الطيران الشارتر بين براج والبحر الأحمر إلى 8 رحلات أسبوعيًا، الأمر الذي سوف يسهم في زيادة الحركة السياحية إلى مصر من التشيك.