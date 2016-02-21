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رئيس الوزراء يعود بعد مشاركته بالمنتدى الأفريقي في شرم الشيخ

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رئيس الوزراء يعود بعد مشاركته بالمنتدى الأفريقي في شرم الشيخ رئيس الوزراء يعود بعد مشاركته بالمنتدى الأفريقي في شرم الشيخ

المهندس شريف إسماعيل – أرشيفية

وصل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، قادمًا من شرم الشيخ بعد مشاركته في المنتدى الأفريقي الأول للتجارة والاستثمار في أفريقيا الذي عقد على مدار يومين.

وشهد المهندس شريف إسماعيل على هامش مشاركته في المنتدى الأول للتجارة والاستثمار في أفريقيا بحضور وزير الخارجية سامح شكري، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق الاجتماعي للتنمية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، وذلك بهدف وضع إطار مؤسسي للتعاون الفني في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

والتقى رئيس الوزراء ،المبعوث الخاص لمدير منظمة التجارة العالمية الدكتور عبد الحميد ممدوح، وأشاد بالتعاون بين ومنظمة التجارة العالمية، معربًا عن التطلع إلى زيادة أوجه التعاون بين الجانبين في الفترة المقبلة، بما يسهم فى دفع حركة التجارة الدولية والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي بمصر والعالم.

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