نتنياهو: الجدل حول تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي “أجوف”

دافع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يوم الأحد عن رئيس أركان الجيش بعد الانتقادات التي وجهت له عقب تصريح قال فيه إنه لا يريد أن يفرغ الجنود الذين يواجهون موجة من هجمات الطعن الفلسطينية رصاص أسلحتهم في مواجهة فتاة تلوح بمقص.

وبحسب رويترز قال عضو في حكومة نتنياهو اليمينية إن التصريحات التي أدلى بها اللفتنانت جنرال جادي أيزنكوت الأسبوع الماضي ربما أسيء تفسيرها من جانب منتقدي إسرائيل في المحافل الدولية على أنها تؤكد مزاعم باستخدام القوة غير المتناسبة ضد المهاجمين الفلسطينيين وكثير منهم من الشبان. وتنفي إسرائيل ذلك.

وقال عضو آخر في مجلس الوزراء على فيسبوك إن الجنود قد يترددون الآن في إطلاق النار على المهاجمين مما يعرضهم وآخرين للخطر.

ووصف نتنياهو الجدل السياسي الداخلي بأنه “أجوف” وقال إن تصريحات أكبر قائد عسكري في إسرائيل كانت مجرد “توضيح ما هو واضح” بشأن قواعد الاشتباك العسكري التي لا يمكن للجنود بموجبها إطلاق النار إلا إذا كانت حياتهم معرضة للخطر.

وقال نتنياهو للحكومة في تصريحات علنية “كل ما قيل بعد (تصريحات أيزنكوت) نابع عن جهل أو هو محاولة لتوجيه انتقادات سياسية.”

وثار الجدل بعد نشر فيديو يظهر أشخاصا قيل إنهم مهاجمون يتعرضون لوابل من الرصاص وأحيانا بعد سقوطهم على الأرض. وتقول إسرائيل إن مثل هذا القدر من القوة ضروري أحيانا في المواقف التي تتعرض فيها حياة الجنود والمدنيين للخطر.

وفي أحدث مثال يوم الجمعة الماضي بثت قناة الجزيرة التلفزيونية صورا تظهر اثنين أو ثلاثة من أفراد الأمن الإسرائيلي يطلقون النار بصورة متكررة على فلسطيني يرقد على الأرض بعد أن طعن شرطيين خارج البلدة القديمة بالقدس حسب رواية السلطات الإسرائيلية.

وقال جلعاد إردان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي لتلفزيون القناة العاشرة يوم السبت “من المستحيل إصدار حكم على الموقف الذي يشهده المقاتلون على الأرض… كانت هناك حوادث فتحت فيها (قوات الأمن) النار ولم يقتل فيها الإرهابي.. وتمكن من استئناف الطعن.”