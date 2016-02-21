بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحى المنتزه شرق الإسكندرية

قاد اللواء مهندس أحمد أبو طالب رئيس حى المنتزه أول حملة مكبرة، لإزالة التعديات والإشغالات بمنطقة العوايد وأسفل كوبرى العوايد شرق الإسكندرية، بمشاركة الرائد أسامه ريحان رئيس شرطة المرافق عن حى المنتزه أول، وجمال سلامة مدير إدارة إشغال الطريق ووحدة الإزالة وإدارة إشغال طريق، حيث تم إزالة جميع المخالفات.

من جهة أخرى، أصدر اللواء مهندس أحمد أبو طالب رئيس حى المنتزه أول، توجيهاته لإدارة الطرق لإصلاح الجزيرة الوسطى بشارع العيسوى، لخطورة الوضع الحالى لها، وذلك أثناء المرور اليومى الذى يقوم به لتفقد حالة الشارع.

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