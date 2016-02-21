«شرم اللولي» المصري ضمن قائمة أجمل شواطئ العالم والأول عربيًا

نشر موقع ‘‘تريب أدفايزر’’ قائمة لأجمل شواطئ العالم لعام 2016، وتضمنت القائمة شاطئ «شرم اللولي» الذي احتل المركز الـ13 ضمن القائمة والأول عربيًا.

واحتل شاطئ «جريس باي» في جزر توركس وكايكوس المركز الأول، بديلًا عن شاطئ «بايا دو سانشو» في فرناندو دي نورونا في البرازيل، بعد أن تربع على عرش القائمة لعامين على التوالي، واحتل المركز الثاني.

جاء شاطئ «بلايا بارايسو» في كوبا في المركز الثالث.

وحسب “سي إن إن”، يُعتبر شاطئ «شرم اللولي» الذي يقع في مرسى علم، الشاطئ العربي الوحيد على قائمة أفضل الشواطئ لهذا العام، ويحتوي الشاطئ على حياة بحرية غنية وكثير من الشعاب المرجانية.