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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا بوجه عام، مع أرتفاع آخر في درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية وقد يتشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الغربية .

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 14 - 20/30 كم/ساعة بوجه عام.

البحر .. خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع وخمس  أقدام بالعمق ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية عشرة و 33 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السابعة و 23 دقيقة مساء .
>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    30      16              80       25 .
> دبي                        29      17              85       35 .
> الشارقة                   29       14              85       30.
> عجمان                    28      15              80        35.
> أم القيوين                29       15             80        35 .
> رأس الخيمة             28        13             75       25 .
> الفجيرة                   26       17              80       40.
> العين                     29       12              70       25 .
> ليوا                       30      13               75       15 .
> الرويس                  30      15               80       30 .
> السلع                    31       14               75       20.
> دلما                      27      17               80       25 .
> طنب الصغرى          28      18               80       30 .
> طنب الكبرى            28      18               80       30 .
> أبوموسى               28       18               85       25.

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