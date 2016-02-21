أخبار فلسطين اليوم.. القاهرة الراعى الرسمى للمصالحة بين فتح وحماس

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، أعلن القيادى فى حركة حماس إسماعيل رضوان، إن حركتى فتح وحماس ستعقدان لقاءً جديداً فى العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام المقبلة، للاتفاق على جدولة تنفيذ ملفات المصالحة الفلسطينية، نافيًا أن تكون جهود قطر تجاوزًا للدور المصرى.

وأكد رضوان، فى تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، من قطاع غزة، أن ما تجريه الدوحة مساند وداعم للقاهرة باعتبارها الراعى الحصرى للمصالحة الفلسطينية.

وقال رضوان، أن الحركتين ستبحثان بشكل أساسى وضع جدول زمنى واضح ومحدد لتنفيذ الاتفاقات السابقة، مبيناً أن النقاش سيدور حول توفير ضمانات رسمية للالتزام بتطبيق بنود المصالحة دون أى شروط أو انتقائية فى التعامل مع ملفاتها.

وشهدت العاصمة القطرية مؤخراً جلسات جديدة للمصالحة الفلسطينية، وتم فى ختامها الإعلان عن التوصل إلى "تصور عملى"، بشأن المصالحة.

ومن أخبار فلسطين اليوم أيضًا، اقتحمت مجموعة من المستوطنين اليهود الأحد، باحات المسجد الأقصى بفلسطين، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وقال شهود عيان، إن "حوالى 15 فردًا من المستوطنين اقتحموا وبحراسة مشددة من عناصر الشرطة الإسرائيلية الخاصة باحات المسجد الأقصى، فيما تصدى لهم المصلون والمرابطون وهيئات العلم، مما جعلهم يخرجون سريعًا من باحات المسجد".

يذكر أن المسجد الأقصى يتعرض لسلسلة انتهاكات واقتحامات يومية من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، وسط قيود تفرضها على دخول المصلين، مما يثير حالة من الاحتقان والغضب فى صفوف الفلسطينيين.