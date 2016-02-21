الاعدام والسجن لثلاثة أردنيين بعد إدانتهم بقتل شرطيين شمال الأردن

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأحد أحكاما تراوحت بين الإعدام والسجن لثلاثة أردنيين أدينوا بمهاجمة دورية للشرطة وقتل شرطيين أحدهما برتبة نقيب فى محافظة أربد شمال المملكة، حسبما أفادت مراسلة وكالة "أ ف ب" داخل قاعة المحكمة.

وحكمت المحكمة على المتهم الأول بالإعدام شنقا حتى الموت بعد إدانته بتهمة "القيام بأعمال ارهابية باستخدام سلاح أتوماتيكى أفضى إلى موت انسان".

وحكمت المحكمة على المتهم الثانى بالسجن المؤبد فيما حكمت على المتهم الثالث بالسجن 15 عاما بعد ادانتهما بتهمة "التدخل بالقيام باعمال ارهابية باستخدام اسلحة اوتوماتيكية افضت إلى موت انسان وإلحاق الضرر بوسيلة نقل بالاشتراك".

وكانت دورية الشرطة تعرضت لإطلاق نار فى الثلاثين من نوفمبر الماضى فى محافظة اربد (89 كلم شمال عمان) ما أدى إلى مقتل مسؤول الدورية وهو ضابط برتبة نقيب وسائق الدورية وهو برتبة عريف.

وقالت المحكمة فى قرارها القابل للتمييز خلال 30 يوما انه ثبت لها من خلال التحقيق أن المتهم الثالث أمن السلاح وان المتهم الثانى احضر السلاح للمتهم الاول الذى قام بإطلاق 40 طلقة على الدورية ما أدى إلى مقتل الشرطيين.

وتقع اربد على مقربة من الحدود السورية التى غالبا ما تشهد عمليات تسلل سواء بقصد الالتحاق بالجماعات المسلحة فى سوريا أو لتهريب المخدرات.

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