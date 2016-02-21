أخبار اليمن اليوم.. مقتل 16 شخصًا من مليشيا الحوثى وصالح فى قصف للتحالف

ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار اليمن اليوم، قتل 16 من مليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح، وأصيب العشرات فى جبهات القتال وقصف طائرات دول التحالف العربى لمواقعهم فى مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وقال العقيد منصور الحسانى المتحدث الرسمى للمجلس الأعلى للمقاومة - المؤيدة للشرعية فى تعز- إن 5 من قوات الجيش والمقاومة قتلوا وأصيب 13 آخرون فى المعارك التى جرت أمس، فيما قتل مدنيان وأصيب 7 آخرون فى القصف العشوائى الذى تقوم به عناصر المليشيات على الأحياء السكنية مع تواصل محاصرة المدينة منذ عدة أشهر، وعدم السماح بدخول وسائل النقل والمواصلات مهما كانت المبررات، ومنع دخول الضروريات من غذاء وماء ودواء.

وأضاف الحسانى، أن القوات تقدمت فى عدد من الجبهات، مما أدى إلى حدوث انهيارات فى صفوف المليشيات، وفرار العديد من عناصرهم، كما تقوم طائرات التحالف العربى بقصف مواقعهم التى يتمركزون فيها، وأسفر ذلك عن مقتل عدد منهم وتدمير معدات عسكرية لهم؛ منها دبابة كانت داخل القصر الجمهورى تقوم بقصف المواقع السكنية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت المقاومة فى محافظة الجوف شمال اليمن عن أسرها لـ18 من مليشيات الحوثيين وصالح فى المعارك التى جرت أمس فى منطقة العقبة شمالى مدينة الحزم عاصمة المحافظة، ونشر المركز الإعلامى للمقاومة أسماء الأسرى وصورهم.

ومن أخبار اليمن اليوم، واصلت طائرات دول التحالف العربى قصف مواقع مليشيات الحوثيين وصالح فى أطراف محافظة صنعاء.

وذكر شهود عيان، أن الطائرات استهدفت قبل فجر اليوم الأحد معسكرى الصمع وفريجة الاستراتيجيين التابعين للحرس الجمهورى بمديرية أرحب شمال شرق العاصمة صنعاء، حيث سمعت أصوات انفجارات قوية صادرة من المعسكرين اللذين يعدان من أقوى المعسكرات التابعة للمليشيات. وكانت الطائرات قد استهدفت أمس معسكر العرقوب التابع للحرس الجمهورى فى مديرية خولان المجاورة لمحافظة مأرب، بالإضافة إلى قاعدة الديلمى الجوية فى صنعاء.