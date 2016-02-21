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مقتل 90 "داعشيا" شرقى الرمادى وشمالى تكريت بالعراق

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مقتل 90 "داعشيا" شرقى الرمادى وشمالى تكريت بالعراق مقتل 90 "داعشيا" شرقى الرمادى وشمالى تكريت بالعراق

>أفادت مصادر عراقية، اليوم الأحد، بمقتل 90 مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابي، وتفكيك 56 عبوة ناسفة، والاستيلاء على مدفع هاون عيار 60 ملليمترا، وتدمير 4 مركبات تابعة للإرهابيين شرقى الرمادى وشمالى تكريت.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، إن طيران التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة قصف أهدافاً تابعةً لتنظيم "داعش" أسفر عن مقتل 60 إرهابياً، فيما فككت القوات البرية بالفرقة العاشرة 56 عبوة ناسفة، واستولت على مدفع هاون عيار 60 ملليمترا فى منطقة الحامضية شرقى مدينة الرمادى التابعة لمحافظة الأنبار.

من جهه أخرى، أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية، الفريق رائد شاكر جودت، عن مقتل 30 عنصرا من "داعش"، وتدمير 4 مركبات تابعة للتنظيم فى منطقة الفتحة شمالى مدينة تكريت التابعة لمحافظة صلاح الدين.

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