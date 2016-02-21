حارسة أمن إسرائيلية تبيع سلاحها وتدعى أن عربيا هاجمها وسرقه

>كشفت الشرطة الإسرائيلية أن حارسة أمن من مدينة اللد (وسط إسرائيل) قامت ببيع سلاحها الشخصى وادعت أن عربيا هاجمها وسرقه.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية - فى بيان اليوم (الأحد) - أن حارسة أمن إسرائيلية فى منتصف سنوات الأربعينيات من العمر أدعت مهاجمتها من قبل مشتبه عربى مجهول الهوية مهددا اياها بالذبح بسكين وهرب بسلاحها الشخصى.

وأضافت أنه تبين لاحقا من مادة تحقيقات الشرطة تلفيقها القصة وادعاءاتها الكاذبة حيث باعت قطعة سلاحها مقابل آلاف من الشواكل (الدولار يساوى 90ر3 شيكل) وبالتالى اعترافها بما اقترفته.

ومن المقرر أن يتم فى وقت لاحق اليوم تقديم طلب أمام محكمة الصلح بريشون لتسيون قرب تل أبيب لتمديد اعتقال الحارسة على ذمة التحقيقات الجارية.