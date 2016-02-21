إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بسب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج

أغلق ميناء شرم الشيخ البحرى، بسب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 29 عقدة، وارتفاع الأمواج لـ 3 أمتار، وأكد عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن هيئة الأرصاد قد أرسلت تحذيرات تفيد بتقلب الجو مع زيادة سرعة الرياح واصطحابها بعاصفة رملية واضطرابات الحركة الملاحية وقد تم رفع درجة الاستعداد القصوى.

وأضاف المتحدث الإعلامى أنه تم عقد غرفة عمليات المتابعة خلال 48 ساعة بنداء من اليوم، لوجود تغيرات جوية بجنوب سيناء ما يساعد على سرعة الرياح والأتربة، مشيرًا إلى أنه أصدر نشرة إلى كل من موانئ شرم الشيخ وميناء نويبع وميناء الصيد بطور سيناء بوقف جميع الأنشطة وأعمال الغطس خلال 48 ساعة حرصا على أرواح المواطنين.

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