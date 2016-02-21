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هاني رمزي يكشف خطة محاصرة الشرطة للمقاصة في 35 مترا

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هاني رمزي يكشف خطة محاصرة الشرطة للمقاصة في 35 مترا هاني رمزي يكشف خطة محاصرة الشرطة للمقاصة في 35 مترا

نسب هاني رمزي المدير الفني لاتحاد الشرطة التعادل السلبي أمام المقاصة في الدور الممتاز للأداء الدفاعي المميز للاعبيه على مدار 90 دقيقة.

وواصل الشرطة نتائجه الجيدة مع مدربه الجديد هاني رمزي وتعادل مع مصر للمقاصة 0-0 في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري، بعد الفوز على إنبي 3-1.

وقال رمزي عقب اللقاء: "الأداء الدفاعي للاعبي الشرطة كان مميزًا للغاية، ونجحنا في إبطال مفعول فريق المقاصة الذي يجيد لاعبوه التمريرات الأرضية".

وأوضح عبر قناة "الحياة 2" عقب المباراة "نبهت على اللاعبين بضرورة أن تكون الخطوط متقاربة، بحيث تكون المسافة بين خط الدفاع والهجوم 35 مترًا فقط".

وأضاف "كما شددت على ضرورة الارتداد السريع لظهيري الجنب، واستغلال الهجمات المرتدة، ولكن إنهاء الهجمات لم يكن جيدًا، حيث هددنا مرمى المقاصة على استحياء".

وبرر المدير الفني للشرطة هذا العيب، مشيرًا إلى أن اللاعبين بذلوا جهدًا بدنيًا كبيرًا في المباراة الماضية أمام إنبي.

واختتم هاني رمزي "الموافقة على تدريب الشرطة مغامرة كبيرة، فالفريق لم يجمع سوى 10 نقاط في الدور الأول، إلا أنه يضم لاعبين مميزين، كان ينقصهم فقط الثقة وبعض النواحي الفنية".

يذكر أنه تعاقب على قيادة اتحاد الشرطة مدربين آخرين قبل هاني رمزي، هما خالد القماش وفتحي مبروك.

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