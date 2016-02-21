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السيسي يؤكد التزام مصر بالانفتاح على دول إفريقيا فى اجتماعه مع المستثمرين

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السيسي يؤكد التزام مصر بالانفتاح على دول إفريقيا فى اجتماعه مع المستثمرين السيسي يؤكد التزام مصر بالانفتاح على دول إفريقيا فى اجتماعه مع المستثمرين
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، الأحد، فى شرم الشيخ مع مجموعة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب المشاركين فى منتدى أفريقيا 2016، وذلك بحضور السادة وزراء الاستثمار، والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة.

السيسي، شرم الشيخ، رجال الاعمال، المستثمرين، منتدى افريقيا (1)

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد فى بداية الاجتماع على أهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص كقاطرة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى وإفريقيا، فضلاً عن مساهمته فى توفير فرص عمل لائقة، وتعزيز حركة التبادل التجارى، ودمج إفريقيا فى الاقتصاد العالمى.

السيسي، شرم الشيخ، رجال الاعمال، المستثمرين، منتدى افريقيا (2)

وأكد الرئيس التزام مصر بالانفتاح على الدول الإفريقية وتعزيز روح التعاون والعمل المشترك من أجل البناء والتنمية، والعمل على فتح المجال أمام القطاع الخاص المصرى للعمل فى إفريقيا، مشيداً ببلوغ حجم الاستثمارات المصرية فى الدول الإفريقية 8 مليارات دولار.

السيسي، شرم الشيخ، رجال الاعمال، المستثمرين، منتدى افريقيا (3)

كما رحب الرئيس بالاستثمارات الإفريقية والأجنبية فى مصر، حيث استعرض خطط الدولة الاقتصادية وما اتخذته من إصلاحات هيكلية وتشريعية لتيسير إجراءات الاستثمار وتوفير مناخ جاذب للأعمال، وذلك بالتوازى مع مخطط قومى شامل للتنمية العمرانية والزراعية والصناعية، وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التى تتيح فرصاً واعدة ومجزية للاستثمار فى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، لا سيما بعد نجاح الدولة فى تأمين احتياجاتها من الطاقة والغاز من أجل تلبية المتطلبات المتزايدة لقطاع الصناعة والاستثمار.

السيسي، شرم الشيخ، رجال الاعمال، المستثمرين، منتدى افريقيا (4)

وأضاف "يوسف" أن ممثلى مجتمع الأعمال أشادوا بتنظيم مصر لمنتدى "أفريقيا 2016" وبدورها المحورى فى ربط المستثمرين الأفارقة بالمجتمع الدولى، الأمر الذى يعكس رغبة مصرية جادة والتزاماً واضحاً بالانفتاح على إفريقيا وتعزيز الروابط الاستثمارية والتجارية بين دولها بما يخدم أهداف القارة التنموية.

السيسي، شرم الشيخ، رجال الاعمال، المستثمرين، منتدى افريقيا (5)

وتناول اللقاء مع رجال الأعمال أهمية توظيف موقع مصر الجغرافى المتميز وإمكانياتها اللوجيستية كبوابة عبور بين الدول الإفريقية والأسواق الخليجية والأوروبية والآسيوية، لاسيما بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة والبدء فى تنفيذ مشروعات التنمية بمنطقة القناة السويس، فضلاً عن إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الثلاثة.

السيسي، شرم الشيخ، رجال الاعمال، المستثمرين، منتدى افريقيا (6)

السيسي، شرم الشيخ، رجال الاعمال، المستثمرين، منتدى افريقيا (7)


>- ننشر جدول أعمال اليوم الثانى لمنتدى أفريقيا بشرم الشيخ.. ورئيس الوزراء متحدثاً
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-اليوم.. السيسى يلتقى رئيس وزراء توجو على هامش منتدى أفريقيا 2016
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-انطلاق فعاليات اليوم الثانى لمنتدى إفريقيا بشرم الشيخ بحضور رئيس الوزراء
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-باحث سياسى: "منتدى إفريقيا " سيزيد من استثمارات مصر فى القارة السمراء
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-رئيس "التنمية الإفريقى" يؤكد للسيسى حرص البنك على دعم الموازنة المصرية
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- هيئة الاستثمار: منتدى الكوميسا نواة لإنشاء منطقة تجارة أفريقية حرة
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- قادة مصر والسودان وإثيوبيا يصدرون بيانا مشتركا عقب اجتماع اللجنة الثلاثية.. ويتفقون على تبنى حلول تحقق المكاسب المشتركة من أجل مصلحة شعوب الدول الثلاث.. وإنشاء صندوق تمويل مشترك لتنفيذ مشروعات تنموية
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