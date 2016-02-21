السيسي يؤكد التزام مصر بالانفتاح على دول إفريقيا فى اجتماعه مع المستثمرين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، الأحد، فى شرم الشيخ مع مجموعة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب المشاركين فى منتدى أفريقيا 2016، وذلك بحضور السادة وزراء الاستثمار، والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد فى بداية الاجتماع على أهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص كقاطرة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر وإفريقيا، فضلاً عن مساهمته فى توفير فرص عمل لائقة، وتعزيز حركة التبادل التجارى، ودمج إفريقيا فى الاقتصاد العالمى.

وأكد الرئيس التزام مصر بالانفتاح على الدول الإفريقية وتعزيز روح التعاون والعمل المشترك من أجل البناء والتنمية، والعمل على فتح المجال أمام القطاع الخاص المصرى للعمل فى إفريقيا، مشيداً ببلوغ حجم الاستثمارات المصرية فى الدول الإفريقية 8 مليارات دولار.

كما رحب الرئيس بالاستثمارات الإفريقية والأجنبية فى مصر، حيث استعرض خطط الدولة الاقتصادية وما اتخذته الحكومة من إصلاحات هيكلية وتشريعية لتيسير إجراءات الاستثمار وتوفير مناخ جاذب للأعمال، وذلك بالتوازى مع مخطط قومى شامل للتنمية العمرانية والزراعية والصناعية، وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التى تتيح فرصاً واعدة ومجزية للاستثمار فى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، لا سيما بعد نجاح الدولة فى تأمين احتياجاتها من الطاقة والغاز من أجل تلبية المتطلبات المتزايدة لقطاع الصناعة والاستثمار.

وأضاف "يوسف" أن ممثلى مجتمع الأعمال أشادوا بتنظيم مصر لمنتدى "أفريقيا 2016" وبدورها المحورى فى ربط المستثمرين الأفارقة بالمجتمع الدولى، الأمر الذى يعكس رغبة مصرية جادة والتزاماً واضحاً بالانفتاح على إفريقيا وتعزيز الروابط الاستثمارية والتجارية بين دولها بما يخدم أهداف القارة التنموية.

وتناول اللقاء مع رجال الأعمال أهمية توظيف موقع مصر الجغرافى المتميز وإمكانياتها اللوجيستية كبوابة عبور بين الدول الإفريقية والأسواق الخليجية والأوروبية والآسيوية، لاسيما بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة والبدء فى تنفيذ مشروعات التنمية بمنطقة القناة السويس، فضلاً عن إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الثلاثة.

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