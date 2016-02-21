وزير الاستثمار: 50 مليون يورو لبناء محطة كهرباء فى شرم الشيخ

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن شرم الشيخ آمنة ومصر آمنة ونحن قريبين من إفريقيا جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى مساء اليوم، الأحد، أن مصر ستزيد استثماراتها فى إفريقيا لتصل إلى 8 مليارات دولار حاليا.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم توجيه استثمارات إفريقية إلى مصر ودول إفريقيا من رجال الأعمال.

وقال إن المؤتمر شهد 100 لقاء ثنائيا، وتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم، بخلاف إعلان البنك رصد 12 مليار دولار لدعم الكهرباء و5 مليارات للتكيف البيئى، وأيضا مليار ونصف لمصر.

وقال الوزير أن هناك مشاورات مع شركة شنايدر لبناء محطة كهرباء بخمسين مليون يورو، وأيضا مع هواوى الصينية للمشاركة فى الكروت الذكية، وأيضا بروتوكول تعاون لعلاج مرضى السرطان مع دول افريقية لتوفير التدريب ودعم الاطباء الأفارقة، وأيضا توقيع بروتوكولات عديدة فى مجالات الثروة الحيوانية، وغيرها من الاتفاقيات مثل اتفاقيات القلعة لبناء خط سكة حديد فى القارة.

ولفت الوزير إلى التواصل مع رجال الأعمال فى المؤتمر خاصة ان اغلب المشاركين أول مرة يأتون شرم الشيخ، وكلها من الأمور الإيجابية لمصر.

كما أعلن رئيس شركة شبين الكوم السابق أنه يتعهد بضخ استثمارات جديدة فى مصر، بعد أن تم تسوية مشكلته مع الشركة.

وأشار سالمان إلى ان الأفارقة أعلنوا دعمهم لمصر سياحيا الفترة القادمة، وهو أمر مهم جدا لمصر، مؤكدا أهمية التوجه لإفريقيا القادرة على إنقاذ العالم من بطء النمو.