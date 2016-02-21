غلق شارع مصدق وقطع الكهرباء والغاز لحين انتهاء عمليات إطفاء مبنى التأمينات

قطعت شركة الغاز، الغاز الطبيعى بشارع مصدق لحين انتهاء عمليات إطفاء حريق مبنى التأمين المصرى - السعودى منطقة الدقى، كما قطع عمال شركة الكهرباء التيار الكهربى عن المكان تحسبًا لامتداد النيران لكابلات الكهرباء.

وشهد شارع مصدق حالة من الشلل المرورى فى الاتجاهين، بسبب تواجد الأهالى ورجال الإطفاء بمحيط الحريق، ويتواجد رجال المرور عند مدخل الشارع للقادم من الدقى وشارع بين السرايات وشارع الدقى وسليمان جوهر، لحين انتهاء عمليات الإطفاء.

وتتمركز 3 سيارات إسعاف بمحيط الحريق، تحسبًا لوقوع أى مصابين، ويستكمل رجال الإطفاء عمليات الإخماد للسيطرة على الحريق.

واستعانت قوات الدفاع المدنى بخزان مياه سعة 35 طنًا، وسلم هيدروليكى، لمنع امتداد النيران للطابق الثانى بالمبنى.

الحماية المدنية بالجيزة تدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بالدقى