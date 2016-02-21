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انهيار جزئي بعقارين بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية

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انهيار جزئي بعقارين بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية انهيار جزئي بعقارين بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية

انهيار عقار- أرشيفية

أصيبت طفلة في انهيار جزئي بعقارين بالإسكندرية أحدهما مكون من 3 طوابق والآخر من طابقين.

تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغا بانهيار العقار رقم 11 حارة الاجتهاد، انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها.

وبالفحص والمعاينة تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 80 متر مربع”بناء قديم”، أسقف خشبية وحوائط حاملة مكون من 3 طوابق بكل طابق شقة، وملك ورثة “سعاد ص” يقطنه ثلاثة أُسر حيث تبين سقوط سقف وأجزاء من شرفة الطابق الثاني بالطريق العام.

أسفر الحادث عن إصابة الطفلة”إكرام خ” 5 سنوات، مقيمة بالعقار رقم 9، أثناء قيامهما باللهو أمام العقار سكنها و تم نقلها للمستشفى الرئيسي الجامعي للعلاج.

تم إخطار عمليات المحافظة وإخلاء العقارين ووضع الحواجز الحديدية حول العقارين لتأمين المارة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة مينا البصل وجارى العرض على النيابة العامة.

أ ش أ

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