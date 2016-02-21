أزمة كبري تحدث من نوم الفتيات معاً ؟!

يخرج يومياً علينا الكثير من الأعمال التي نعمله بإستمرار لتظهر إنه غير صحيحة ويجب علينا إن لا نفعل هذه الأعمال

من المعروف إن المنزل الذي يتواجد فيها أكثر من فتاة في سن متقارب يناموا سوياً على سرير واحد ويستمر ذلك لفترة طويلة جداً .

ولكن مع تغير العقليات والفكر الخاص وبتطور الأزمنة أصبح هذا الأمر يعتبر أمر خطأ إن تنام الفتيات مع بعضهم البعض في سرير واحد .

وأكدت الدكتورة هبة قطب أستاذة الطب الشرعي في جامعة القاهرة إن نوم الفتيات مع بعضهم البعض في هذا الزمن يعتبر قرار خطأ ويجب تعديله .

وأشارت الدكتور إن نوم الفتيات الصغيرة في السن مع بعض في غرفة واحداة منفردين من أحد أسباب ظهور الشذوذ الجنسي الذي إنتشر مؤخراً وبشدة بين الفتيات .

و إن تواجد الفتيات مع بعض في غرفة واحداة يجعل الفتيات يقوموا بإكتشاف أجساد بعضهم البعض وتفريغ الشهوة المكبوتة داخلهم مع بعضهم البعض لذلك يجب إن لا ينام الفتيات مع بعض والإنفراد في غرفة واحداة تجنب وصول الأمر إلي الشذوذ الجنسي .

واكدت الدكتورة هبة قطب إلي أن 85 % من حالات الإعتداء الجنسى تحدث من الدائرة المقربه للأسرة وأنه مر عليها كثيرا من المشاكل و أنه تم فى أكثر من أسرة أنهم وجدوا بناتهم يمارسون أشياء منافيه للأداب مع بعضهم وحتى ذوات السن الصغير ونبهت أيضا على عدم ترك الأولاد يلعبون فى غرفة مقفوله عليهم .

شبكةعيونالإخبارية

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