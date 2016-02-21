مباشر – الدوري الإسباني.. ريال مدريد يواجه مالاجا

اختار الأهلي 3 ملاعب ليستضيف أحدها مبارياته الإفريقية قبل أقل من شهر على لقائه الأول في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأرسل الأهلي خطابا للجهات الأمنية حدد فيه ملاعب القاهرة والدفاع الجوي وبرج العرب لاستضافة مبارياته الإفريقية.

وينتظر الأهلي الرد حتى يرسل الملعب الذي سيستضيف مبارياته للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل نهاية الشهر الجاري على أقصى تقدير.

وينتظر الأهلي في دور الـ32 الفائز من ريكرياتيفو الأنجولي وراسينج الغيني.

وسيحل الأهلي ضيفا على المتأهل لمواجهته أحد أيام 11 و12 و13 مارس ثم يستقبله في القاهرة أحد أيام 18 أو 19 أو 20 من الشهر نفسه.

ويخوض الأهلي مبارياته على استاد برج العرب في الدوري بسبب رفض الأمن إقامة لقاءاته على استادي الدفاع الجوي والقاهرة.

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