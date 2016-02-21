إخلاء العقارات المجاورة لحريق مبنى التأمينات بالدقى من السكان

أخلت قوات الحماية المدنية بالجيزة العقارات المجاورة لحريق مبنى التأمين المصرى السعودى بشارع مصدق فى الدقى، نتيجة لنشوب حريق هائل بالمبنى، تحسبا لوقوع أى إصابات، و يستكمل رجال الإطفاء عمليات الإطفاء.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بلاغا من غرفة النجدة بحريق هائل فى منطقة الدقى، و انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لإخماد الحريق.

- الحماية المدنية بالجيزة تدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بالدقى