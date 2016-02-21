بشرى لمرضى الكبد.. حارب السرطان بالبصل والزيتون والشاى الأخضر

1.الفواكه الحمضية:

2.البصل:

3.الشاى الأخضر والأسود:

4.الزيتون:

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سرطان الكبد من الأمراض الخطيرة للغاية، والتى ترفع بشكل ملحوظ فرص الوفاة بعد الإصابة بها، وكشف تقرير منشور بالموقع الطبى الأمريكى "livestrong" عن مجموعة من الأطعمة الطبيعية التى تساهم فى محاربة سرطان الكبد، وتتمتع بخواص مضادة للأورام، وتشمل:مثل الجريب فروت والبرتقال، وكذلك الليمون، وهى تتمتع بفاعلية رائعة فى مكافحة سرطان الكبد، لأنها غنية بفيتامين سى، والذى له خواص رائعة مضادة للأكسدة، وكما يحتوى على مادة "limonene " التى تعطل الجين المسبب للسرطان ويعرف باسم "Ras "، وكما تحتوى على حمض الستريك الذى يمنع حصول الخلايا السرطانية على الغذاء وبالتالى تموت.يحتوى على أحد المركبات البوليفينولية المعروفة باسم "quercetin" وهى تساهم فى إبطاء نمو الخلايا السرطانية بالكبد، وكلما كانت نكهة البصل أقوى، زادت فوائده الصحية فى مكافحة السرطان.غنى بعناصر رائعة تساهم فى منع الخلايا السرطانية من الحصول على الغذاء وتعجل بموتها، وكما يحتوى الشاى الأخضر على بعض المكونات التى تساهم فى تثبيط إفراز الهرمونات المسببة للسرطان، مثل مركبات الكاتيكين.حسب معهد "AP John" لأبحاث السرطان فى أمريكا، فإن تناول 8 إلى 10 حبات من الزيتون الأخضر أو الأسود مع الوجبة الأساسية يساهم فى مكافحة سرطان الكبد، نظرًا لاحتوائه على مادة "سكوالين" وحمض الأوليك، واللذان يساهمان فى تأخير أو إيقاف نمو الأورام السرطانية، وكما يساهم الخل الذى ينقع فيه الزيتون غالبًا فى حرمان خلايا الأورام من الغذاء ويسبب موتها.

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