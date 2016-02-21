دراسة كندية تحذر: تناول الخمور يعرض الشباب لارتفاع ضغط الدم

كشفت دراسة كندية حديثة عن أن تناول الشباب فى العشرينيات من عمرهم للخمور، يزيد من خطر إصابتهم بارتفاع ضغط الدم، وذلك عند استهلاكم خمسة أكواب أو أكثر من المشروبات الكحولية فى أقل من ساعتين.

وقال "جنيفر ألووغلين" المسئول عن الدراسة والباحث فى مركز أبحاث مستشفيات جامعة مونتريال بكندا: الدراسة توصلت إلى أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عامًا، يحتوى دمهم على مستويات أعلى من عنصر الزئبق السام.

وبحسب نتائج الدراسة التى نشرها موقع صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية: إذا كانت قراءة ضغط الدم أكثر من 140/90، فهذا يشير إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وأشار جنيفر ألووغلين إلى أن نتائج الدراسة كشفت عن أن أكثر من ربع الشباب الذين يتناولون الخمور، يصابون بمرحلة ما قبل ارتفاع ضغط الدم وفيها يتراوح ضغط الدم الانقباضى بين 121/139 مم زئبق وهذا مثير للقلق، لأنه قد يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم، والذى بدوره يصيب 85% من البالغين الذين يتناولون الكحول بشكل كبير بأمراض القلب ويعرضهم للوفاة المبكرة.