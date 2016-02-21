مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بموقع أطلقه شابان ألمانيان يلاحق الشائعات حول اللاجئين

رحب مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء بموقع ألماني يلاحق الشائعات حول اللاجئين، والذى أطلقه شابان ألمانيان لتسليط الضوء على الشائعات المتداولة حول اللاجئين.

وتهدف مبادرتهم إلى دحض الشائعات، ووضع حد لاستغلالها من أجل نشر مشاعر الكراهية ضد اللاجئين والمهاجرين وأغلبهم مسلمون، بعد إنتشار شائعات مغرضة حول اللاجئين بصورة يومية، وما هي إلا محض افتراءات، بهدف تحريض المواطنين الألمان ضد اللاجئين.

وأضاف المرصد، فى بيان صحفى اليوم، أن الموقع يستخدم خريطة تفاعلية بحيث يمكن النقر على نقطة معينة على الخريطة فتحيله إلى المناطق أو المدن الألمانية التي تنتشر فيها الشائعة، وبعد النقر على المدينة تظهر الشائعة المنتشرة هناك، بالإضافة إلى مقال صحفي أو مصدر آخر يفندها.

ودعا المرصد إلى استثمار هذه المبادرة ومثيلاتها في كشف محاولات اتهام اللاجئين والمهاجرين- ومعظمهم مسلمون- بكل نقيصة في إطار تصاعد حمى الإسلاموفوبيا، بعد تزايد عدد اللاجئين نتيجة لما يجري بسوريا والعراق.