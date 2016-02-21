"التعليم": وفاة طالبة وإصابة 3 بعد سقوط شجرة عليهن فى حى الهرم

لقيت منذ قليل الطالبة "آية أحمد عاشور"، بمدرسة محمد كريم الإعدادية التابعة لإدارة الهرم التعليمية، مصرعها وإصابة 3 طالبات، بعد سقوط شجرة عليهن أثناء انتظارهن لاستقلال سيارة بأحد شوارع مساكن كفر الجبل فى الهرم.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الطالبات المصابات تم نقلهن إلى مستشفى أم المصريين لتلقى العلاج.

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