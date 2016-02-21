"التعليم": وفاة طالبة وإصابة 3 بعد سقوط شجرة عليهن فى حى الهرم

لقيت منذ قليل الطالبة "آية أحمد عاشور"، بمدرسة محمد كريم الإعدادية التابعة لإدارة الهرم التعليمية، مصرعها وإصابة 3 طالبات، بعد سقوط شجرة عليهن أثناء انتظارهن لاستقلال سيارة بأحد شوارع مساكن كفر الجبل فى الهرم.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الطالبات المصابات تم نقلهن إلى مستشفى أم المصريين لتلقى العلاج.
- التعليم تقرر صرف إعانة علاج للطلاب مرضى السكر غير القادرين.. مصدر بالوزارة: بدل الإعانة يقدر بـ1000 جنيه كل 6 أشهر أو أقل حسب الحالة المرضية.. ويؤكد تحمُل التلميذ ثلث قيمة العلاج فى الأمراض العادية