الحماية المدنية بالجيزة تدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بالدقى

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، برئاسة اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة، بـ 12 سيارة إطفاء فى محاولة للسيطرة على النيران التى اشتعلت، منذ قليل، بعقار مكون من 6 طوابق يتواجد به شركة تأمين فى شارع مصدق بالدقى.

كانت إدارة الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت بلاغاً باشتعال النيران فى عقار بشارع مصدق بالدقى، وعلى الفور انتقل فريق من الحماية المدنية لمكان الواقعة فى محاولة للسيطرة على النيران.

- حريق هائل بمقر إحدى الشركات فى شارع مصدق بالدقى