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لأول مرة.. أحمد سعد يقدم حفلًا في ساقية الصاوي 3مارس

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لأول مرة.. أحمد سعد يقدم حفلًا في ساقية الصاوي 3مارس لأول مرة.. أحمد سعد يقدم حفلًا في ساقية الصاوي 3مارس

أحمد سعد

كتبت – إنجي لطفي

يستعد المطرب أحمد سعد لأول مرة في تاريخه الفني لإحياء حفلًا ضخمًا داخل ساقية عبد المنعم الصاوي بمنطقة الزمالك، وذلك يوم الخميس الثالث من مارس.

وقال «سعد»، في تصريحات صحفية، أنه سعيد بتقديم حفلا لجمهور الساقية “الراقي والمحترم” حسبما قال، مضيفًا إلى أن هناك كثير من المفاجأت التي سوف يعلنها خلال الحفل.

وأضاف «سعد» أنه سوف يحضر الحفل عدد كبير من الفنانين، مؤكدًا أن تذاكر الحفل تباع من خلال منافذ البيع داخل الساقية بالزمالك، وإمكانية الحجز عبر موقعها الإلكتروني. وسوف يغني سعد خلال الحفل عدد كبير من أغانيه المعروفة، بالإضافة إلى مفاجأة يقدمها للجمهور بغناء عدد من أغاني ألبومه الجديد الذي لم يستقر على اسمه النهائي بعد.

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد سعد هو غناء أغنية الفيلم السينمائي “الهرم الرابع”، والتي حققت نجاحًا كبيرًا عبر مواقع.

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