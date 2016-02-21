عمرو يوسف: «السبكية» ولاد سوق.. الحزب الوطني أضر بمصر أكثر من الإخوان

كتبت – إنجي لطفي

حل الفنان عمرو يوسف الملقب بـ “البرنس” ضيفًا على الإعلامية راغدة شلهوب في برنامجها “100 سؤال”، والذي أذيع يوم أمس السبت على فضائية “الحياة”، في الساعة 11 مساءً.

ومن خلال الحلقة تهرب الممثل عمرو يوسف من سؤال حول ما إذا كان أقام علاقات جنسية طوال حياته أم لا.

ونفى عمرو يوسف إقامته لأي علاقات جسدية، قائلًا: “نعم؟ الصوت بيقطّع”، في إشارة منه أنه لم يتلق السؤال بشكل جيد، وأثار رد عمرو يوسف السابق استفزاز راغدة شلهوب، لتسأله: “هل أنت عذراء؟”، ليجيبها: “لست عذارء ولكني برج الجدي”. وأكد يوسف بعد ذلك أن مسألة إقامته لعلاقات جسدية تتعلق به شخصيًا في المقام الأول، ولا تخص أحدا سواه.

وأشار «يوسف»، أنه يرفض الزواج من إمرأة كانت أقامت علاقات جنسية من قبله، وأكد الفنان عمرو يوسف أنه يحب في المرأة الذكاء وخفة الدم، حتى ولو كانت متواضعة الجمال.

وتابع قائلًا: ‘‘نقطة ضعفي في الحياة هو الحب، وأكره المرأة النكدية والخبيثة، لا أتحمل النكد وإذا حدث أقول لها “باي باي”.

وحول سؤاله عن أن الممثلة “بسمة” قال إنها “مظلومة”، موضحًا أنه تم استبعادها من الحياة الفنية بسبب آرائها السياسية، وبسبب زواجها من الناشط السياسي عمرو حمزاوي وأخذت كتف غير قانوني.

وقال الفنان عمرو يوسف إن عائلة السبكي من أهم أعمدة الفن في مصر، متابعًا: ‘‘الناس اللي بتقول غير كده مش عارفة الدنيا من جوه عاملة إزاي’’، وإن ‘‘”السبكية” بقالهم أكتر من 30 سنة في المهنة، عملوا جميع أنواع الأفلام، ولاد سوق عارفين إيه اللي يعجب الناس وإيه اللي ما يعجبهمش، والأهم إن الناس دي بتنتج بفلوسها، يعني في نوع من المخاطرة والمغامرة’’.

وقال إنه مدمن عمل، ولا يتنازل عن حقه أيًا كان، مؤكدًا أن الناس تراه محترمًا. وأضاف:‘‘إنه يعتز جدًا بلقب «البرنس»، ويَغير جدّا من نجاح أصدقائه، وعيبه الكبير هو طيبة القلب”. مشيرًا أن فيلم «ولاد رزق» بطولة أحمد عز، حقق إيرادات وصلت إلى 30 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه لقى نجاحًا كبيرًا رغم أنه غير مفضل لدى بعض أفراد العائلات المصرية، أن الفيلم طبيعته مناسبة للشباب وليس العائلة، موضحًا أن قضية أحمد عز مع الممثلة زينة لم تؤثر في الفيلم بأي شكل من الأشكال.

وأجاب الفنان عمرو يوسف أنه لا يمكنه المقارنة بين الفنانة بسمة والفنانة نجلاء بدر لكونهما في الأصل مذيعات، خاصة أن بسمة اختفت عن الساحة الفنية منذ فترة ونجلاء حققت نجاح.

وأكد الفنان عمرو يوسف، أنه ليس ضد اعتزال الفنانة حنان ترك للتمثيل، حيث يرى أن هذه حرية شخصية تمامًا وهي نجمة نجحت في وقت قصير، وهي اختارت الاعتزال وسعيدة بهذه الحياة”. وتابع قائلًا: “الدنيا كلها عايزاها لكن هى مش عايزاه، هي حرة، ولا يمكن أتدخل في عودتها للتمثيل، لأنها اختارت هذا القرار من فترة طويلة”.

وقال إن الحزب الوطني أضر بمصر أكثر من الإخوان لأن الجماعة “ملحقتش” على حد وصفه. وشعرت باستياء، ولا أعرف طبيعة الحكم لأني ليس حكم، ولا أتمنى لمبارك حاجة وحشة، لكن مش براءة وعلى الأقل تعويضات مادية لأهالي الشهداء، رغم أنه ولا كنوز الدنيا تعوض عن الابن.

ونفى الفنان عمرو يوسف، أن يكون “جامل” الشرطة فى مسلسل “عد تنازلي”، مؤكدًا بأنه لا يجامل أحد في عمله، والقصة كان لها شكل معين”.

وعن رأيه في قضية “بالونات الشرطة” لصحابها الفنان أحمد مالك والمراسل شادي أبو زيد، علق قائلًا: “عيب وحاجة بايخة، لكن أرفض شطبه من نقابة الممثلين، وخاصة أن الشرطة نفسها نزلت بيان وقالوا عيال صغيرة وبتهزر وغلطت ومعملتش لحد عاهة مستديمة، هو هزار دمة تقيل والناس بهدلتهم”.