إغلاق موانئ السويس الأربعة بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، عن إغلاق موانئ السويس الأربعة "الأدبية – بورتوفيق – الزيتيات – السخنة"، لسوء الأحوال الجوية.

وأضاف المتحدث الإعلامى لموانئ البحر الأحمر، أن هناك نشاط منخفض على البحر الأحمر مثير للأتربة وارتفاع الأمواج، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة آخر المستجدات بموانئ الهيئة.

وتابع عبد الرحيم مصطفى، بأن هيئة موانئ البحر الأحمر، أصدرت نشرات إلى موانئ السويس والبحر الأحمر، بتوقف عمليات الصيد والرضيات البحرية، ودخول وخروج أى مراكب صيد حتى انتهاء الموجة.

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