مواطن يتهم أمين شرطة بسحله أمام زوجته فى أسيوط

حرر صالح على جمعة أحد المواطنين من قرية عزبة أبو كريم التابعة لمركز ديروط فى أسيوط، محضرا بالنيابة العامة ضد أمين شرطة كان نوبتجيا بمستشفى ديروط المركزى، يتهمه بضربه وسحله أمام زوجته، وذلك بعد أن فوجئ بعدم وجود أطباء لإسعاف زوجته التى كانت على وشك الولادة.

وقال عبد الرحيم أبو المكارم "محامى ": الواقعة بدأت عندما توجه موكلى برفقة زوجته إلى الوحدة الصحية القريبة من قرية أبو كريم، وذلك فجرا لإسعافها، كونها على وشك الولادة، وقامت الوحدة بتحويله إلى مستشفى ديروط المركزى.

وعندما دخل إلى المستشفى طلبوا منه دفع ثمن تذاكر الدخول، وبعد ذلك وجهوه للدور الثالث، حيث قسم الولادة، وعندما توجه إلى القسم خرجت ممرضة وطلبت منه التوجه إلى غرفة الطبيب النوبتجى، فتوجه إلى غرفة الطبيب الذى طلب منه العودة مرة أخرى إلى الممرضة، فاستشعر موكلى أنه لافائدة من توجيهاتهم، وأن زوجته ازدادت تعبا، فصاح داخل المستشفى وعلا صوته، وهددهم بتقديم شكاوى ضدهم حال حدوث مكروه للأم أو الجنين، وعندما زاد علو صوته داخل المستشفى، صعد أمين الشرطة ومعاونوه وقاموا بالتعدى عليه بالضرب وسحلوه أمام زوجته، وهددوه أنه حال تحرير محضر سيلفقون له قضايا، وعندما طال الشجار، تسبب ذلك فى ولادة زوجته بطرقة المستشفى.

>وأضاف المحامى: بالرغم من ذلك لم يقوموا بإسعافها فتوجهنا إلى النيابة العامة وحررنا محضرا ضد أمين الشرطة "أحمد ع. " وقامت النيابة العامة بفتح تحقيق فى الواقعة، وطلبت استدعاء المشكو فى حقه للاستماع لأقوالهم.

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