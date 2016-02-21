أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اتحاد الشرطة يعرقل المقاصة لمصلحة المصري البورسعيدي

Google+ Print
اتحاد الشرطة يعرقل المقاصة لمصلحة المصري البورسعيدي اتحاد الشرطة يعرقل المقاصة لمصلحة المصري البورسعيدي

واصل اتحاد الشرطة نتائجه الجيدة رفقة مدربه الجديد هاني رمزي وتعادل مع مصر للمقاصة 0-0 في الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.

وكان الشرطة قد فاز في اللقاء الأول مع هاني رمزي على إنبي 3-1، وهو الفوز الأول للفريق في المسابقة.

فيما تعادل مصر للمقاصة في اللقاء الماضي 2-2 مع المصري البورسعيدي.

وتقدم المقاصة بتلك النتيجة مؤقتا للمركز الثالث برصيد 33 نقطة، ليمنح المصري البورسعيدي فرصة تخطيه أو التساوي معه إن فاز أو تعادل أمام الأهلي يوم الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة.

أما الشرطة، فيبقى في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة، متأخرا بنقطتين عن حرس الحدود الذي يحتل أول مراكز الأمان في الدوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا