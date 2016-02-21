اتحاد الشرطة يعرقل المقاصة لمصلحة المصري البورسعيدي

واصل اتحاد الشرطة نتائجه الجيدة رفقة مدربه الجديد هاني رمزي وتعادل مع مصر للمقاصة 0-0 في الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.

وكان الشرطة قد فاز في اللقاء الأول مع هاني رمزي على إنبي 3-1، وهو الفوز الأول للفريق في المسابقة.

فيما تعادل مصر للمقاصة في اللقاء الماضي 2-2 مع المصري البورسعيدي.

وتقدم المقاصة بتلك النتيجة مؤقتا للمركز الثالث برصيد 33 نقطة، ليمنح المصري البورسعيدي فرصة تخطيه أو التساوي معه إن فاز أو تعادل أمام الأهلي يوم الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة.

أما الشرطة، فيبقى في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة، متأخرا بنقطتين عن حرس الحدود الذي يحتل أول مراكز الأمان في الدوري.