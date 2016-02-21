اتهام لاعبين بدوري المحترفين بتعاطي وجلب مخدرات

تنظر محكمة جنايات أبوظبي، برئاسة المستشار ادريس بن منصور، طلبات دفاع لاعبي كرة قدم ينتميان إلى ناديين في دوري المحترفين، في قضية تعاطي وجلب "اميتافيتامين"و "البريجابالين" من خارج الدولة، ايداعهم احدى وحدات علاج الادمان باعتبار المدمن مريضاً يحتاج إلى العلاج والتقويم وذلك تطبيقا لنص المادة (42) من قانون مكافحة المواد المخدرة.

ولم يحضر محامي الدفاع عن المتهم الأول جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم، حيث طلب المتهم الأول إحالته للعلاج بإحدى المراكز التأهيل، كما طلبت المحامية الحاضرة مع المتهم الثاني خلال مرافعتها بعرضه موكلها على لجنة طبية مختصة لتحديد ما إذا كانت المواد المثبتة في تقرير الفحص ناتجة عن ما صرف له من عقاقير طبية تدخل ضمن تركيب المادة الفعالة للعقار المخدر، علماً أنه يعاني من السمنة والأمراض العصبية، وهو لاعب كرة قدم يحتاج لتناول هذه العقاقير لخفض وزنه، مشيرةً إلى أن المتهم الثاني حضر إلى مركز الشرطة بعد الإتصال به مباشرةً و أنكر تعاطيه لتلك المواد خلال التحقيقات بالنيابة العامة وقدم لها الوصفات الطبية، و إلتمست البراءة واحتياطياً إيداعه أحدى الوحدات العلاجية المتخصصة بالتأهيل.

وقد اعترف المتهمان بتهم استخدام المواد المضبوطة محال الاتهام، وقالوا ان ليس لديهم سوابق ولم يحكم عليهما في قضايا تتعلق بالمخدرات، مطالبين من هيئة المحكمة ايداعهم في احدى دور العلاج من الادمان عن تهمة التعاطي.

وبعد مداولات بين هيئة المحكمة والمتهمين قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 22 مارس المقبل، وعرض المتهمان على اللجنة الطبية المختصة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ان النيابة العامة كانت قد احالت المتهمان الى القضاء بعد تمكن الجهات الامنية من ضبط المتهم الأول عند وصوله إلى مطار ابوظبي الدولي قادماً من احدى الدول العربية، حيث قامت الأجهزة الضبطية بالجمارك بتفتيش حقائبه و عثرت على عقار "اميتافيتامين" و عقار "البريجابالين"، وأوضح المتهم الأول خلال محضر الإستدلال إلى أن بعضها تعود إلى المتهم الثاني الذي طلب منه احضارها.

يذكر ان المتهم الأول وهو لاعب كرة قدم، قد تمت ادانته خلال شهر اكتوبر من العام الماضي بتهم نشر مقطع الفيديو يسئ خلاله لشخصية رياضية إماراتية عبر حساب شخص ثالث على موقع التواصل الإجتماعي" الإنستجرام" ، حيث ظهر خلاله منفعلاً ويقوم بحركات غير لائقة موجهاً عبارات مسيئة لأحد الشخصيات الرياضية مستخدماً ألفاظ بذيئة، ليتم ادانته والحكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر مع الأمر بوقف التنفيذ، ومحو مقطع الفيديو المسئ من مواقع التواصل الإجتماعي بالشبكة المعلوماتية.