حمدان بن محمد يطلق مشروعي "سلامة ونابض" في صحة دبي

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي اليوم مشروعي " سلامة ونابض " في هيئة الصحة في دبي خلال الفعالية التي أقيمت صباح اليوم في فندق أرماني في برج خليفة بدبي وحضرها معالي حميد بن محمد القطامي رئيس مجلس إدارة ومدير عام الهيئة ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وحشد من رؤساء ومديري المؤسسات الحكومية والخاصة والكادر الطبي المتخصص التابع لهيئة الصحة في دبي .

وقد تجول سمو ولي عهد دبي في ردهة الفندق التي يعرض فيها نماذج من مكونات استراتيجية الهيئة حتى العام 2021 مشيدا سموه بالخطة وأهدافها التي ترمي إلى أن تكون دبي الرائدة على مستوى المنطقة والمفضلة عالميا كوجهة علاجية بعد إتمام تنفيذ الخطة التي تتضمن مشروعي " سلامة ونابض " الذين سيسهمان في جعل دبي النموذج العالمي المبتكر والمدينة الصحية الذكية وذلك من خلال حجم البيانات والمعلومات التي ستدعم اتخاذ القرار في الإمارة وتعزز توجهاتها نحو تحقيق الرضا والسعادة لجميع أفراد المجتمع .

وتتضمن الخطة حسب كلمة معالي حميد بن محمد القطامي التي ألقاها في المناسبة مشروع الملف الطبي الإلكتروني الشامل اي بيك " epic " يعد أحد أهم البرامج المتكاملة المرتكزة على أحدث التقنيات وتكامل النظم المخصصة لتقديم حل طبي الكتروني شامل .

واضاف أنه سيكون هناك ملف واحد للمريض في جميع مستشفيات وعيادات الهيئة في الإمارة الأمر الذي يضمن سجلا فرديا الكترونيا موحدا للمريض يشمل معلوماته الطبية كاملة ويمكن الوصول إليها بسرعة بغض النظر عن مركز علاجه .

أما مشروع " نابض " فهو يرمز إلى شبكة دبي التكاملية الصحية والتي تهدف إلى إنشاء ملف الكتروني للمريض على مستوى القطاعين العام والخاص لضمان رعاية صحية تامة وبتكلفة أقل وكذا بالنسبة للتنسيق بين البرنامج " نابض " والمشروع الإتحادي للملف الالكتروني الصحي الموحد الذي وضعته وزارة الصحة للوصول إلى ملف صحي الكتروني موحد لكل مريض على مستوى الدولة بشكل عام .

وشاهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والحضور عرضا مرئيا لتجربة إنقاذ مريض من خلال النظام الصحي الذكي والذي سيتم بزمن قياسي لعلاج المريض ومتابعة حالته الصحية وصرف الدواء اللازم له بالسرعة الممكنة .