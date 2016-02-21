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ضبط سيارتين محملتين بـ32 ألفا و500 علبة سجائر مهربة من الخارج فى مطروح

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تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام، والقوة المرافقة لهم، أثناء المرور الأمنى بمنطقة طريق الجباسات، شرق محافظة مطروح، من ضبط سيارتين محملتين بـ 32 ألفا و500 علبة سجائر، مهربة من الخارج وغير خالصة الرسوم الجمركية.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً، اليوم الأحد، بضبط "خير ع م م" مواليد 1981 حاصل على دبلوم صناعة، مقيم فى الضبعة، أثناء قيادته السيارة رقم 5185 ج ه أ، ملك "نصر الله ع م م" محملة بـ500 "قاروصة" بإجمالي 5000 علبة سجائر أجنبية الصنع وغير خالصة الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وذلك بغرض نقلها وبيعها بمدينة برج العرب فى الإسكندرية.

كما تم ضبط "ملوكه م أ" مواليد 1988، عامل زراعى، مقيم بمنطقة بهيج فى مدينة برج العرب أثناء قيادته السيارة رقم 69000 نقل إسكندرية محملة بـ 2750 "قاروصة سجائر" بإجمالى 27 ألفا و500 علبة سجائر أجنبيه الصنع وغير خالصة الرسوم الجمركية.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بتهريب المضبوطات وإدخالها للبلاد دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، بقصد عرضها للبيع بمدينة برج العرب فى الإسكندرية، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

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