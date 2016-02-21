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أولى جلسات إعادة محاكمة ضابط وأمين شرطة بقضية قتل مواطن فى طنطا الثلاثاء

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أولى جلسات إعادة محاكمة ضابط وأمين شرطة بقضية قتل مواطن فى طنطا الثلاثاء أولى جلسات إعادة محاكمة ضابط وأمين شرطة بقضية قتل مواطن فى طنطا الثلاثاء
تنظر محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية الدائرة الرابعة برئاسة المستشار عزت مصطفى كامل، وعضوية المستشارين على حسين البحيرى، ووليد عبد الرؤوف المندراوى، وأمانة سر هيثم علوانى، يوم الثلاثاء أولى جلسات إعادة محاكمة النقيب أحمد الكفراوى معاون مباحث قسم شرطة أول طنطا، وأمين الشرطة هانى صالح، من قوة مباحث القسم، فى قضية تعذيب مواطنين داخل سجن القسم، وهما إسماعيل عبد الحميد، وياسر الملاح، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى.

كانت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار سعيد صبرى قضت بسجن النقيب أحمد الكفراوى، معاون مباحث قسم أول طنطا، وأمين الشرطة هانى صالح من قوة المباحث، بالمؤبد غيابيا، وحبسهما سنة أخرى مع الشغل فى واقعة تعذيب المجنى عليهما، ووجهت لهما هيئة المحكمة تهم ضرب أدى إلى الوفاة وحكم عليهما بالمؤبد، وتهمة استعمال قسوة وتعذيب وحكم عليهما فيها سنة مع الشغل، بإجمالى 26 سنة لكل منهما.

وتقدم الضابط وأمين الشرطة بطلب إعادة الإجراءات بمحكمة طنطا فى حكم المؤبد الصادر ضدهما وانتهى المتهمان من إعادة الإجراءات وتم عرض الأوراق، على رئيس محكمة استئناف طنطا وتحدد جلسة بعد غدا الثلاثاء لبدء أولى جلسات محاكمتهما.
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