حبس 3 أشخاص قتلوا شابا لمعاكسته خطيبة أحدهم بالمنيا 4 أيام

أمرت نيابة ملوى بحبس 3 شباب متهمين بقتل شاب بمدينة ملوى، خلال مشاجرة بينهم بعد معاكسته خطيبة أحد المتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء علاء عبدالرحمن مساعد مدير الأمن لقطاع الجنوب، بمقتل رحيم طه رحيم 25 سنة صاحب محل موبايلات بمدينة ملوى خلال مشاجرة مع "مايكل.س " 35 سنة يقيم بقرية دير البرشا التابعة لمركز ملوى.

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين القتيل والمتهم الرئيسى بعد قيام القتيل بمعاكسة خطيبة المتهم أثناء سيرهما بشارع 26 يوليو بمدينة ملوى، وقام القتيل بالتعدى بالضرب على المتهم أمام خطيبته مما أثار حفيظته.

كما توصلت التحريات إلى أن المتهم قام بالاتصال بزملائه "مينا.ف"، 25 سنة و"فارس.ف"، 24 سنة جيران المتهم اللذان حضرا يستقلان دراجة نارية وبحوزتهما أسلحة بيضاء وآلات حديدية ثقيلة، حيث قام المتهم الرئيسى والمتهم الأول من زملائه بالدخول إلى محل الموبايلات، الذى يملكه القتيل وتعديا عليه بالضرب مما أسفر عن مقتله فى الحال، كما أصيب المتهم الرئيسى بكدمات فى جسمه بالخطأ أثناء قيام زميله بتوجيه الضربات للقتيل، وتم نقله لمستشفى المنيا الجامعى تحت حراسة مشددة، وألقت سلطات الأمن القبض على المتهمين الآخرين بعد أن لاذا بالفرار بالدراجة النارية.

وفى التحقيقات التى باشرتها أحمد عبدالنبى وأحمد كدوانى وكيلا نيابة قسم ملوى فى النيابة الكلية بالمنيا، أمرت بحبس جميع المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت إليهم تهمة القتل العمد.