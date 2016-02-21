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إحالة 30 معلما وإداريا بمدرسة إعدادية ببنى سويف للتحقيق بسبب الغياب والتأخير

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إحالة 30 معلما وإداريا بمدرسة إعدادية ببنى سويف للتحقيق بسبب الغياب والتأخير إحالة 30 معلما وإداريا بمدرسة إعدادية ببنى سويف للتحقيق بسبب الغياب والتأخير
أحال نبوى محمد على وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، 30 معلما وإداريا بمدرسة إعدادية تابعة لإدارة بنى سويف، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للغياب والتأخير عن طابور الصباح ومواعيد العمل الرسمية.

جاء ذلك خلال متابعته لمدرسة الصفا الإعدادية للبنات بمدينة بنى سويف، وحضوره طابور الصباح، حيث تبين حضور موجهى ومتابعى المدرسة للطابور وانصراف بعضهم قبل انتهاء مواعيد العمل، فى مخالفة لتعليماته والأمر الإدارى الصادر منذ أيام بهذا الشأن فقرر إحالة المخالفين للتحقيق.

وفى مدرسة بنى عدى الإعدادية بنين التابعة لإدارة ناصر، قرر "نبوى" استدعاء موجه مالى وإدارى من الإدارة للتحقيق فى عدم تفعيل الأمر الإدارى الخاص بتوقيع الموجهين فى دفتر حصر الزائرين، وتكليفه بفحص دفاتر حضور وغياب المعلمين وحسابات مقصف "كنتين" المدرسة.

أما فى مدرسة الإيمان للتعليم الأساسى تلاحظ عدم حضور طلاب الصف الثالث الإعدادى والتنبيه على مديرة المدرسة بتفعيل القرار الوزارى الخاص بالمجموعات المدرسيه وتفعيل دور الاخصائى الاجتماعى.

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مصر 365