بالصور.. إحلال وتجديد 13 محطة مياه بمحافظات القناة بطاقة 30 ألف متر مكعب

قام المهندس على حسين رئيس شركة محافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحى، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ محطات تنقية المياه المدمجة النقالى فى أبو سلطان وسرابيوم، ضمن إجمالى 13 محطة يتم تنفيذها فى قطاعات الشركة الثلاثة السويس بورسعيد الإسماعيلية، بطاقة إنتاجية 30 ألف متر مكعب فى اليوم.

وقال المهندس على حسين إنه خلال الأسبوع القادم سوف يتم الانتهاء من محطتى أبو سلطان، حيث تم تشغيل المحطتين وأخذ عينات بمعرفة وزارة الصحة وكانت نتائج العينات ناجحة.

وتم زيارة موقع محطة سرابيوم والتى يتم بها أعمال إحلال وتجديد من إجمالى 3 محطات سيتم الانتهاء منها فى منتصف مارس منها محطة عدلو والعقادة.

وأكد عادل عبد المنعم مدير عام العلاقات العامة والإعلام على المتابعة اليومية من قبل م.محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية وم.صلاح أمين رئيس منطقة فايد، مشيرًا إلى أن مسئول الشركة المنفذة أكد على التزامه بالبرنامج الزمنى وخلال هذا الأسبوع سيتم انتهاء أعمال الموقع العام بمحطتى أبوسلطان تمهيدًا لافتتاحهما، وسيتم الانتهاء من محطات سرابيوم فى منتصف مارس الحالى.



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