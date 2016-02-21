رئيس الجامعة والمحافظ يفتتحان الأقسام الجديدة بمستشفى بنى سويف الجامعى

افتتح المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، والدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، بعض الأقسام الجديدة بالمحافظة، بحضور الدكتور منصور حسن عميد كلية الطب.

وافتتح المحافظ ورئيس الجامعة قسم طوارئ الأطفال والباطنة وهو التوسع الجديد بقسم الطوارئ، بالإضافة إلى افتتاح مركز أبحاث وظائف المخ والأعصاب وهو مبنى قائم بذاته مكون من دورين ويحتوى على "رسم المخ، رسم الأعصاب والعضلات، معمل النوم، الجهد المثار البصرى" وهو من الأجهزة الحديثة المضافة إلى القسم.

وشهد المحافظ ورئيس الجامعة افتتاح التوسع الجديد فى قسم القسطرة بإضافة أحد عشر سرير جديدة ليصل عدد الآسرة إلى 22 سرير رعاية لاستقبال عدد أكبر من مرضى القلب، بالإضافة إلى تركيب جهاز قسطرة قلب جديد بقسم القلب لتصوير الشرايين التاجية والطرفية وهو جهاز يتميز بالصورة الجيدة وتصوير الشرايين الطرفية بالصبغة وبه مميزات عالية من جودة الصورة وبيان تفاصيل الشرايين بصورة جيدة وتصوير الشرايين على شكل بانوراما ليصبح عدد أجهزة القسطرة جهازين.

وقام حبيب ولطفى بوضع حجر الأساس لرعاية الطوارئ ( قسم 5) بني سويف وتحتوى على ستة عشر سرير رعاية جديد، وسيتم بدء العمل بها خلال 100 يوم من تاريخ الافتتاح.



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