بالصور.. محافظ السويس يتفقد شوارع حى الأربعين ويشدد على رفع القمامة

تفقد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، شوارع المدينة المنورة والباسل والتمثال بمنطقة السادات فى حى الأربعين، لمتابعة أعمال النظافة، والتأكيد على رفع القمامة باستمرار من الشوارع وتجميل وتهذيب الأشجار الموجودة بها.

وأكد المحافظ أنه سيقوم بزيارة المنطقة مرة أخرى خلال أيام، لمتابعة تنفيذ التعليمات بخصوص التجميل والنظافة مطبقًا مبدأ الثواب والعقاب.

ورافق المحافظ فى الجولة المهندس محمد عجمى رئيس حى الأربعين، والعميد جمال عمر مدير جهاز النظافة، ورفيع محمد مدير جهاز التجميل، ومصطفى عيسوى مدير الإدارات الهندسية بحى الأربعين.



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