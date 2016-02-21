«قضايا المرأة» تنظم ورشة عمل للإعلاميين حول قانون الأحوال الشخصية

كتب: هشام عواض

نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ورشة عمل للإعلاميين حول مناقشة إشكاليات قانون الأحوال الشخصية الحالي، ومشروع مقترح لتعديل هذا القانون.

قال المحامي ياسر عبد الجواد، خلال الورشة إن أهم إشكاليات القانون بشكله الحالي، إشكالية “الخِطبة، الشروط المضافة لعقد الزواج، المشاركة في الزواج، تعدد الزوجات والحضانة”، وأضاف قائلًا: ‘‘ لقد قدمنا مشروع مقترح لتعديل هذه الإشكاليات’’، وعلى سبيل المثال إشكالية الخِطبة «الخطوبة» أن يضاف مواد القانون تنظم مسألة الخِطبة في حال عدم الاتفاق بين الطرفين وإرادة الرجل استرداد هدايا الخِطبة والتي تنقسم لنوعين، هدايا مستعملة وهدايا غير مستعملة.

وأضاف «عبد الجواد»، أن أيضًا إشكالية هامة في قانون الأحوال الشخصية وهي «الرؤية»، فالقانون يسمح للأب برؤية طفله 3 ساعات فقط أسبوعيًا، وفي مشروع مقترح القانون الجديد تعديل ذلك المسمى إلى “الاصطحاب”، ومد الفترة إلى 24 ساعة أسبوعيًا، وفي الإجازات تكون الرؤية لمدة أسبوع كاملًا.

وأكمل المحامي أن هناك ضرورة لتدشين حملة إعلامية لتشكيل رآي عام داعم لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وتوعية الجمهور بتلك الإشكاليات، وتكون الحملة من خلال إعداد تقارير وتحقيقات وانتاج أفلام قصيرة وإعلانات مباشرة وتقارير الشارع بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.